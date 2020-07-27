Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве за сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:16

В Москве за сутки умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

RT на русском16:29

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:29

13 человек умерли в Москве за сутки от коронавируса

ФедералПресс20:07

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда16:22

Еще 10 человек с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО00:19

Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Мойка78вчера в 16:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
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Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
1,9K
Политика

Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей 19:41
Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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Политика

Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан

Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Forbes 02:37
18
Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Здоровье

34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области

26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 26 июля в 03:57
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский автопроизводитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на два автомобиля: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux.
32CARS.ru 08:07
24
Политика

Компания Kodak займется созданием лекарств в США

Компания Kodak займется производством четверти всех компонентов нефирменных лекарств в США.
Российская газета 19:59
Политика

Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.
РИА Новости 21:05
Культура

В США объявили номинантов на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020.
Ведомости 14:18
8
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14
8
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Транспорт

Лимаренко заверил подрядчиков «Сахалинморнефтегаза», что все будет хорошо

Валерий Лимаренко встретился с руководством компаний-подрядчиков ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".
Сахалин.Инфо 07:07
Политика

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
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Происшествия

В Благовещенске кричащую девочку сняли с пятого этажа

Сегодня рано утром в Благовещенске пожарные сняли с пятого этажа маленькую девочку.
Амур.инфо 06:27
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
1,5K
Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
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Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Моя Москва.онлайн 15:03
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Футбол

Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн

По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат 19:34
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
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Происшествия

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
7
Экономика

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
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Футбол

Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте.
Bookmaker-ratings.ru 14:12
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,4K
Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей 26 июля в 00:08
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Политика

Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости.
Радио Маяк 11:23
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