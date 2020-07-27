Коронавирус
ИнтерфаксЕще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.
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Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Политика
Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей 19:41
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Политика
Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан
Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Forbes 02:37
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 26 июля в 03:57
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский автопроизводитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на два автомобиля: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux.
32CARS.ru 08:07
Политика
Компания Kodak займется созданием лекарств в США
Компания Kodak займется производством четверти всех компонентов нефирменных лекарств в США.
Российская газета 19:59
Политика
Президент Йемена назначил нового губернатора Адена
Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.
РИА Новости 21:05
Культура
В США объявили номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020.
Ведомости 14:18
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Происшествия
На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Транспорт
Лимаренко заверил подрядчиков «Сахалинморнефтегаза», что все будет хорошо
Валерий Лимаренко встретился с руководством компаний-подрядчиков ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".
Сахалин.Инфо 07:07
Политика
Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
Происшествия
В Благовещенске кричащую девочку сняли с пятого этажа
Сегодня рано утром в Благовещенске пожарные сняли с пятого этажа маленькую девочку.
Амур.инфо 06:27
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Общество
Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей
Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС 12:48
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Моя Москва.онлайн 15:03
Футбол
Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн
По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат 19:34
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:46
Экономика
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Футбол
Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте.
Bookmaker-ratings.ru 14:12
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей 26 июля в 00:08
Политика
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает РИА-Новости.
Радио Маяк 11:23