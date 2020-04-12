Коронавирус

Rostof.ruRostof.ruЕще 14 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали еще 14 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Данные актуальны на 10:00, сообщает пресс-служба губернатора области. Всего в регионе было зафиксировано 52 больных.
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Названы города с заболевшими коронавирусом в Ростовской области

Rostov gazeta04:25

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 50 человек

1rnd.ru03:40

Коронавирус выявили в 16 городах Ростовской области

Donday.ru03:56

Еще 14 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Rostof.ru03:54

Число заболевших коронавирусом на Дону выросло на 14 человек

Правительство Ростовской области03:41

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 52 человек

Donnews.ru03:40

В Ростовской области COVID-19 обнаружен еще у 14 человек

Don2403:57
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Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
34
Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
19
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
155
Кино

Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из «Мстителей: Финал»

Студия раскрыла незамеченную фанатами отсылку спустя почти год с премьеры картины, но, если речь идет о таком масштабном проекте как "Мстители: Финал", возможно, есть еще много ненайденных "пасхалок", которые будут раскрыты в будущем.
Российская газета 09:05
4
Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
742
Общество

Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков

В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
620
Общество

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области.
Нижний сейчас 11:44
20
Общество

Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
53
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
2
Общество

В Подмосковье ввели электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
341
Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».
РБК вчера в 08:26
917
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
268
Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
487
Происшествия

Самолет Air France обстреляли в аэропорту Республики Конго

Представители французской авиакомпании Air France подтвердили факт обстрела из огнестрельного оружия самолета Airbus-330, который должен был совершить рейс из аэропорта Порт Нуар Республики Конго в Париж.
Российская газета 13:06
Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
6
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
1,8K
Экономика

Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
792
Транспорт

Трассы в Саратовской области встали в огромные пробки из-за метели

В связи с непогодой Госавтоинспекция ввела временное ограничение на движение всех видов транспорта с 312-го по 380-й километр автодороги Р-22 "Каспий" трассы М-4 "Дон" в Саратовском, Татищевском и Красноармейском районах.
Народные новости 12:42
2
Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
2,3K
Здоровье

В Москве изменили порядок медпомощи беременным

В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
109
Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
68
Происшествия

В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода

В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть 08:12
8
Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
49
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений в связи с коронавирусом Владимир Путин вспомнил о набегах половцев и печенегов на Русь.
РИА Новости 07:08
12
Политика

В офисе президента Украины заявили о ракетно-космических амбициях

Киев, 12 апреля 2020, 16:51 — REGNUM Хотеть большего и ставить перед собой амбициозные задачи посоветовал гражданам Украины руководитель офиса президента страны Андрей Ермак, поздравляя их с днем работников ракетно-космической промышленности.
REGNUM 09:51
1
Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
344
Гаджеты

Huawei P40 и P40 Pro получили финальную версию оболочки EMUI 10.1

Сразу после первого включения P40 и P40 Pro владельцы смартфонов получат большое обновление ОС, причем в нем разработчики добавили большое количество дополнений.
Astera 10 апреля в 15:58
Происшествия

В ГосЧС Украины рассказали о ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

«По состоянию на 7:00 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 05:42
2
Шоу-бизнес

Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом

Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером.
News.ru 06:08
7
Армия и оружие

National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе

Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия 12:43
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