В Ростовской области зарегистрировали еще 14 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Данные актуальны на 10:00, сообщает пресс-служба губернатора области. Всего в регионе было зафиксировано 52 больных.

Еще 14 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

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