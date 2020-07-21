Коронавирус
Эхо МосквыЕще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Еще 14 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались за сутки в Москве. Таким образом, число жертв Ковид-19 в столице с начала пандемии увеличилось до 4364.
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За минувшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 16:27
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Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Происшествия
Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.
Москва 24 вчера в 13:37
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Футбол
Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину
Gazeta.SPb вчера в 09:50
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 12:25
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
Общество
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»
В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49
Технологии
Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление
Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
Шоу-бизнес
Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам
ФАН вчера в 20:07
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Футбол
«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение "Сочи" в матче 30-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:43
Общество
Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении
Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
Здоровье
В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею
В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России 21 июля в 13:48
Космос
Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
Общество
Взломавшие аккаунты в Twitter получили доступ к сообщениям 36 из них
Вашингтон, 23 июля 2020, 08:59 — REGNUM Осуществившие взлом 130 аккаунтов знаменитостей, политиков и компаний в Twitter хакеры получили доступ к личным сообщениям 36 из них.
REGNUM 01:59
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40