Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЕще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Еще 14 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались за сутки в Москве. Таким образом, число жертв Ковид-19 в столице с начала пандемии увеличилось до 4364.
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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Полит.рувчера в 22:32

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:26

В Москве умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:29

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:28

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:28

За минувшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Штаб: В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:25
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Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
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Происшествия

Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова

"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.
Москва 24 вчера в 13:37
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Происшествия

Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»

Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Происшествия

В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины

Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
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Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
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Футбол

Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину

Gazeta.SPb вчера в 09:50
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
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Политика

Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии

Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
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Шоу-бизнес

Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 12:25
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
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Общество

Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости 03:23
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49
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Технологии

Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление

Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
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Шоу-бизнес

Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам

ФАН вчера в 20:07
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
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Армия и оружие

Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Известия 01:42
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Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
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Футбол

«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение "Сочи" в матче 30-го тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:43
Общество

Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении

Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 03:53
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Здоровье

В России ребенок со СМА выиграл лечение препаратом в лотерею

В России ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые выиграл в лотерею бесплатное лечение препаратом «Золгенсма», рассказала глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.
Общественное телевидение России 21 июля в 13:48
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Космос

Китай успешно запустил зонд для изучения Марса

Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
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Общество

Взломавшие аккаунты в Twitter получили доступ к сообщениям 36 из них

Вашингтон, 23 июля 2020, 08:59 — REGNUM Осуществившие взлом 130 аккаунтов знаменитостей, политиков и компаний в Twitter хакеры получили доступ к личным сообщениям 36 из них.
REGNUM 01:59
Общество

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
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Происшествия

Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
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Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
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