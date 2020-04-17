Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127, сообщили "Интерфаксу" в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Там отметили, что умершим было от 29 до 88 лет.
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В Москве умерли еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом

РБК16 апреля в 17:07

Большинство скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16 апреля в 16:58

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16 апреля в 16:29

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва16 апреля в 16:32

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва 2416 апреля в 16:30

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАСС16 апреля в 16:43

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16 апреля в 16:29
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:42, Ашберн

«Чаще всего это ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца»: медики о сопутствующих болезнях умерших, зараженных коронавирусом

КП - Беларусьвчера в 09:27
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Пара приняла участие в акции организации Project Angel Food, доставляющей продукты питания людям с хроническими заболеваниями.
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Политика

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Политика

Совет Федерации одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ

Совет Федерации в пятницу, 17 апреля, одобрил закон, который упрощает получение российского гражданства.
Известия вчера в 09:58
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Телезрители выбрали финалистов шоу «Голос. Дети»

ФАН 00:38
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Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:25
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

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Со дна Тихого океана подняли два пикапа Chevrolet Silverado, которые в 2018 году случайно упали с грузового судна в 25 километрах от берегов Австралии.
РИА Новости 00:14
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В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

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Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

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МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

В МВД Башкирии прокомментировали видео, на котором полицейские насильно ведут за руки двух несовершеннолетних к патрульной машине.
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Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
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Первый погибший с коронавирусом и отмена госэкзаменов в УрФУ: кратко о COVID-19 в Екатеринбурге

На утро субботы, 18 апреля, коронавирусом в России заразилось 32 084 человек, погибло 275 больных, причем в Свердловской области зафиксирована первая смерть от COVID-19.
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ИА Красная Весна вчера в 07:50
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