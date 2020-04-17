Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 в столице выросло со 113 до 127, сообщили "Интерфаксу" в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Там отметили, что умершим было от 29 до 88 лет.
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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

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