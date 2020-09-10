Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
Американские власти считают, что Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и украинец Андрей Деркач оказывают «вмешательство» в президентские выборы, которые состоятся в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года.