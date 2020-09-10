Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.