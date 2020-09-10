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Замана
Замана

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В общем за время эпидемии в России количество заражений достигло 1 046 370 человек, 18 263 человек скончались, 862 373 выздоровели.В источнике
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Вестник Кавказа

Еще 135 случаев коронавируса выявлено в Азербайджане, выздоровели 167 заболевших

Вестник Кавказа09:45
Замана

В Дагестане за прошедшие 24 часа обнаружено 82 случая заражения коронавирусом

Замана10 сентября в 08:37
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы

Американские власти считают, что Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и украинец Андрей Деркач оказывают «вмешательство» в президентские выборы, которые состоятся в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года.
Evo-rus.comвчера в 06:51
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