По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167. С 8 по 14 июня заболели 937 человек.

Еще 167 пациентов с коронавирусом выявили в Ростовской области

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