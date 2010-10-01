Коронавирус

Kursk.comKursk.comЕще 167 пациентов с коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167. С 8 по 14 июня заболели 937 человек.
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Количество зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону и области 14 июня 2020 года: заболели 7481, вылечили 2931

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Политика

В Испании откроют границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Мадрид, 14 июня 2020, 15:11 — REGNUM Решение об открытии с 21 июня границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, со странами Шенгенской зоны, исключая Португалию, приняло правительство Испании.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

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Президент США Дональд Трамп подверг критике сборную страны по футболу из-за того, что она разрешила игрокам не вставать во время гимна.
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У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Лионель Месси установил новый рекорд Ла Лиги

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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Газета.Ru 03:01
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Общество

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском 12 июня в 09:04
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«Иди на войну. Время вышло». Королева Великобритании отправила Путину зашифрованное послание

Дешифровщики телеграммы Елизаветы II склоняются к тому, что королева намекает на начало войны 1941 года – 22 июня, называя его «warmest Day», поскольку это так же день летнего солнцестояния.
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Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»

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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию

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Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

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Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
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Глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом подчеркнул, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу непременно продолжится и уточнил, что разговор на уровне руководителей внешнеполитических ведомств вышеуказанных стран состоится в ближайшее время.
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

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RT на русском вчера в 21:02
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Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем

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