Коронавирус
Kursk.comЕще 167 пациентов с коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 14 июня, за сутки число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ростовской области возросло на 167. С 8 по 14 июня заболели 937 человек.
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Политика
В Испании откроют границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня
Мадрид, 14 июня 2020, 15:11 — REGNUM Решение об открытии с 21 июня границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, со странами Шенгенской зоны, исключая Португалию, приняло правительство Испании.
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Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
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Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
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В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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