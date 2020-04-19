Коронавирус

Kursk.comKursk.comЕще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

В регионе подтверждены еще 16 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 114 человек.
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Еще 16 жителей Саратовской области заболели коронавирусной инфекцией

Взгляд-инфо01:47

В Саратовской области за сутки подтверждены еще 16 случаев заражения коронавирусом

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Число пациентов с коронавирусом в Саратовской области выросло до 114

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В Саратовской области коронавирус выявлен еще у 16 жителей

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Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусной инфекцией

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Коронавирус в Саратове, новости на 19 апреля 2020: количество зараженных достигло 114 человек

КП - Саратов01:52

География распространения коронавируса в Саратовской области расширилась

FreeNews-Volga07:14
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:50, Ашберн
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Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
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Наука

Российский вирусолог оценил слова ученого из Китая о коронавирусе

ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
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По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса

В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Здоровье

В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты

В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
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Армия и оружие

ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР

Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
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В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
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Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
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Общество

МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

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Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
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Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости вчера в 07:23
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В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
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В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
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Трамп назвал отношения с Россией «очень хорошими»

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Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
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