Коронавирус
Kursk.comЕще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
В регионе подтверждены еще 16 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 114 человек.
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ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
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Московский Комсомолец 06:11
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В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
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Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
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Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту
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