Коронавирус
Kursk.comЕще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
В регионе подтверждены еще 16 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 114 человек.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом
"Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
Интерфакс 02:27
Здоровье
В Прикамье выявили еще 28 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено еще 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:13
Армия и оружие
На Украине показали подводные испытания танка Т-72
«Укроборонпром» показал на YouTube ход испытаний модернизированного танка Т-72.
Профиль вчера в 16:29
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова
Информация о кончине размещена на сайте Театра имени Ермоловой, в котором актриса прослужила всю свою жизнь Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Евгения Уралова (настоящая фамилия Трейтман) родилась в Ленинграде.
Россия – Культура 17 апреля в 07:38
Здоровье
В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 15 человек
В России за сутки коронавирусом заболело 6060 человек. Общее число заразившихся выросло до 42 853.
АиФ Урал 04:10
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве во второй половине следующей недели температура воздуха может повыситься до + 13 ° С. Об этом информирует ТАСС.
RT на русском 00:14
Общество
В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60%
У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце
РИА Новости 05:35
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su вчера в 04:19
Игры
Авиасимулятор DCS World делают бесплатным на месяц
Российская компания Eagle Dynamics и британское издательство The Fighter Collection в марте 2018 года выпустили в Steam реалистичный и сложный авиасимулятор DCS World.
Игромания.ру вчера в 09:52
Общество
В России за сутки выявлено более 6 тыс. зараженных коронавирусом
В Москве, где подтверждены более 24 тыс. случаев, выздоровели более 1,7 тыс. человек.
Коммерсантъ 04:15
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Экономика
Господдержка в России оказалась недоступной для половины компаний
Для остальных помощь оказалась недоступной, выяснили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Результаты исследования приводит ТАСС.
Lenta.ru 17 апреля в 09:29
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
В правительстве утвердили максимальные выплаты безработным
Если ни одна из предложенных вакансий не подойдет, то заявителя признают безработным.
Тульская служба новостей 17 апреля в 09:10
Здоровье
В Челябинской области подтверждены 83 случая заболевания коронавирусом
Резко увеличилось число заражённых коронавирусом в Челябинской области. О новых случаях сообщили в Минздраве региона.
Pchela.News 02:17
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
По данным регионального оперативного штаба на 19 апреля, в Самарской области выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 04:30
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Общество
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
«44% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет», — говорится в заявлении.
RT на русском 05:35
Футбол
Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии
Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" в качестве аренды. Контракт россиянина принадлежит "Зениту".
Vprognoze.ru вчера в 17:13
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Общество
Коронавирус поражает в Мордовии целые семьи
В настоящее время фиксируется уже много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек.
Вечерний Саранск вчера в 05:41
Общество
Еще один заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о заболевшем коронавирусом сотруднике молокозавода "Славмо" в Петрозаводске.
Столица на Онего 04:38
Авто
Ford Mustang назвали самым популярным спорткаром в мире
Уже пятый год подряд Ford Mustang становится самым популярным спорткаром в мире.
SpeedMe вчера в 04:57
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13