Коронавирус
Kursk.comЕще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
В регионе подтверждены еще 16 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 114 человек.
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Общество
В Испании рекордно снизилось число умерших от коронавируса за сутки
Число пациентов в Испании, скончавшихся от коронавируса за последние сутки, составило 410.
Известия 06:16
Общество
В России за сутки подтверждено 6060 новых случаев коронавируса
За сутки в России подтверждено 6 тыс. 60 новых случаев коронавируса, при этом в 43% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб по ситуации с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 04:18
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Политика
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
Политика
Песков назвал непростым решение Путина о переносе парада Победы
Путин 16 мая из-за вспышки коронавируса поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия.
РБК 07:10
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит 06:35
Здоровье
48 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
48 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
Известия 04:11
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
Происшествия
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Происшествия
Коронавирусом за сутки заболели еще 48 человек на Кубани
Оперштаб сообщил в воскресенье, 19 апреля о 48 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае.
Kursk.com 06:10
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
Вести.Ru 06:47
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России
По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
Общество
Коронавирусную инфекцию обнаружили у новых пациентов
За последние сутки в Москве подтверждено еще 3570 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:40
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала лицо после пластической операции
Божена Рынска рассказала об удачной пластической операции. Божена Рынска, российская журналистка и блогер, сделала блефаропластику.
SM News вчера в 09:46
Происшествия
В Севастополе выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
Общее число пациентов, у которых подтвердилось заражение новым коронавирусом в Севастополе, выросло до 16 человек, 18 апреля сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом
Ситуация находится под полным контролем.
Российская газета 02:53
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Общество
Москвичей предупредили о штормовом ветре на следующей неделе
Штормовые порывы от 17 до 22 метров в секунду ожидаются на территории столичного региона в среду, 22 апреля, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москва 24 04:34
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 83 случая заболевания коронавирусом
К утру 19 апреля в Челябинской области подтвердились 83 случая заболевания COVID-19.
Южноуральская панорама 02:06
Политика
Карасев рассказал, что должна будет сделать Украина, если она захочет объявить дефолт
Другое дело, пояснил Карасев, что Зеленский может начать переговоры с МВФ по реструктуризации долга, чтобы перенести выплату долгов на посткризисное время, тем более что фонду, желающему получать прибыль за счет выплаты Киевом процентов, дефолт Украины не нужен.
Украина.ру 16 апреля в 23:30
Армия и оружие
NI рассказал о неспособности США отследить российскую подлодку
Головная атомная подводная лодка проекта "Ясень" "Северодвинск" поступила в ВМФ России в 2014 году.
Газета.Ru 01:16
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском вчера в 10:09
Происшествия
Липецкие власти рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние 20 жителей Липецкой области, у которых за сутки диагностирована коронавирусная инфекция, общее число заболевших в регионе достигло 149 человек, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:35