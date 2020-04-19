В регионе подтверждены еще 16 случаев заражения COVID-19. По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 114 человек.

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

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