За последние сутки в Москве скончались 17 человек с выявленной пневмонией и положительными тестами на коронавирус, сообщили 20 июля в оперативном штабе. Всего за время пандемии в столице умер 4331 пациент с выявленным коронавирусом.

В Москве за сутки скончались 17 пациентов с коронавирусом

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