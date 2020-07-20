Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЕще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
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В Москве умерли еще 17 пациентов с коронавирусом

Национальная служба новостейвчера в 16:25

Штаб: В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:14

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

ТАСС19 июля в 15:31

В Москве умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:26

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:14

В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:14

Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфаксвчера в 16:29
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Общество

Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти

Общественная служба новостей вчера в 11:59
130
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
292
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM вчера в 10:41
6
Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Известия 00:20
Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

Lenta.ru вчера в 13:58
65
Политика

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
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Футбол

«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ

Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру вчера в 12:47
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,5K
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
59
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
183
Общество

Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes

В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда вчера в 22:03
6
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Происшествия

Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку

Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
7
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
546
Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
779
Общество

Численность населения Украины сократилась до 41,785 млн человек

Отмечается, что по данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек, а сейчас — 41,785 млн.
Евразия Daily вчера в 22:38
Происшествия

Жительницу ЕАО осудили за «минирование» кафе «Вдрабодан»

Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан", которое она не хотела покидать, сообщает областная прокуратура во вторник.
РИА Новости вчера в 22:59
2
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
Lenta.ru 00:24
36
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
2,8K
Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com вчера в 08:46
176
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19 июля в 20:55
202
Происшествия

В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС.
РБК вчера в 19:18
18
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
6
Общество

Украинский ученый: Иисус, Яхве и Зевс были украинцами

РЕН ТВ вчера в 18:28
8
Футбол

СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера

Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».
RT на русском 19 июля в 12:53
Футбол

«Спартак» хочет уволить главного тренера

Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей вчера в 17:31
Армия и оружие

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения.
Ведомости вчера в 21:21
38
Интернет

В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В открытом доступе оказалась персональная информация 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 03:01
240
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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