Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЕще 17 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

По данным на утро понедельника, выявлено свыше 234 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 171 тысяча пациентов вылечилась.
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В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:14

В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:14

В Москве умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом

RT на русском16:26

Штаб: В Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:14

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Полит.рувчера в 22:29

В Москве умерли 15 пациентов с коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 15:33

В Москве за сутки умерли 14 заразившихся COVID-19

РБК18 июля в 17:17
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Здоровье

В Тульской области продлена работа оперативного штаба по коронавирусу

Работа оперативного штаба, созданного в Тульской области для борьбы с коронавирусом, продлена до конца 2020 года.
Тульская пресса 07:41
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Происшествия

Во Франции в ДТП погибли пятеро детей из одной семьи

Пятеро детей погибли, четверо взрослых сумели выбраться из горящего автомобиля, но получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.
Известия 16:56
Общество

Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет.
Российская газета 09:13
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
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Происшествия

В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

RT на русском 17:15
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Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
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Футбол

«Манчестер Сити» провел переговоры с «Борнмутом» по трансферу Аке

Защитник «Борнмута» Натан Аке попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Sport24.ru 16:48
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Технологии

Илон Маск назвал преимущества чипирования

О подробностях мозгового импланта Neuralink в своем Twitter рассказал американский изобретатель и предприниматель Илон Маск.
URA.Ru 16:38
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:48
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:24
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Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия вчера в 11:39
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Общество

Фигурантка дела «Нового величия» Павликова подала иск к государству

Московский Комсомолец 15:53
1
Экономика

Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
4
Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
41
Общество

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные рейтинга Forbes от 21 июля.
Известия 18:18
3
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
241
Экономика

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК

Москва, 20 июля 2020, 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет.
REGNUM 05:44
7
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
130
Общество

Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
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Экономика

Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей

В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми.
Общественная служба новостей 17:08
139
Общество

Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
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Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова рассказал о мучениях актера

РИА Новости 15:57
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Футбол

«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Монако" Жемерсона, сообщает Fanatik.
Газета.Ru 17:52
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
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Наука

Вакцина Оксфордского университета от COVID-19 признана безопасной

В Оксфордском университете была создана вакцина от коронавируса, которая уже признана безопасной.
Уфимские Заметки 15:22
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Космос

Интересные факты о космическом телескопе Хабла

Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru 18 июля в 15:01
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