Коронавирус
Вечерняя МоскваЕще 1820 человек вылечились от коронавируса в Москве
В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1820 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 12 мая. По ее словам, таким образом за все время пандемии в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели 19 642 человека.
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В Москве от коронавируса вылечились более 19,5 тысячи человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:36
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В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
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Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
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В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 899 человек в 83 регионах.
Клопс 03:35
Общество
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Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID — 19
По данным экспертов, Россия вышла на второе место в мире за весь период пандемии. Страна обогнала Великобританию и Испанию.
Моя Москва.онлайн 04:48
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В Роспотребнадзоре не исключают, что на Алтае введут перчаточный режим
Перчаточный режим в Алтайском крае не ввели, но все может измениться.
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Армия и оружие
Иранский истребитель F-4 без проблем расправился с американским F-18
В мессенджере Telegram появился ролик, на котором демонстрируется перехват американского истребителя F-18 летчиком ВВС Ирана, сидевшем в кабине F-4.
Discover24 02:58
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
RT на русском 03:44
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК 10 мая в 17:02
Происшествия
Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение
Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Газета.Ru 05:25
Экономика
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Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
Почему в Астраханской области продлили карантин
На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо вчера в 13:46
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При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
Общество
В России пять журналистов умерли от коронавируса
Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
Общество
Власти Москвы объяснили необходимость ношения масок и перчаток
Носить маски и перчатки в общественных местах необходимо, поскольку у большинства заболевание COVID-19 протекает бессимптомно.
Известия 05:03
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Москве
В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки
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Ведомости 05:21
Футбол
Диего Симеоне: «Когда в „Ливерпуле“ говорят о нашей удаче, я думаю о команде, уступавшей 0:2 и забившей трижды»
Sports.ru 05:12
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
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Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
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В Петербурге более 20 ТЦ проверили на соблюдение режима самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Авто
«Ъ»: доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз
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ТАСС вчера в 22:06
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08