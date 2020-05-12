В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1820 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 12 мая. По ее словам, таким образом за все время пандемии в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели 19 642 человека.

Еще 1820 человек вылечились от коронавируса в Москве

Происшествия Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия. 154

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 630

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 19

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 195

Общество Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID — 19 По данным экспертов, Россия вышла на второе место в мире за весь период пандемии. Страна обогнала Великобританию и Испанию.

Армия и оружие Иранский истребитель F-4 без проблем расправился с американским F-18 В мессенджере Telegram появился ролик, на котором демонстрируется перехват американского истребителя F-18 летчиком ВВС Ирана, сидевшем в кабине F-4.

Общество Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы. 325

Происшествия Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Происшествия При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. 1

Общество В России пять журналистов умерли от коронавируса Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. 13

Общество Обязательный масочный режим вводится в Москве В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. 365

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 61

Общество После обращения Путина рухнул сайт госуслуг После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК. 360

Авто «Ъ»: доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз Почти четверть займов (24%) под залог автомобиля за март - апрель были взяты в России для погашения иных кредитов и долгов, в то время как в 2019 году эта цифра составляла всего 2%. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса CarMoney. 10