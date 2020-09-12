Еще 1 тыс. 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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В Москве выздоровели еще 1 тыс. 143 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В источнике
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