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Агентство Москва
Агентство Москва

Еще 1 тыс. 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 1 тыс. 143 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В источнике
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РИА Новости

В Москве еще 1143 пациента вылечились от COVID-19

РИА Новости02:34
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице еще 1143 человека вылечили от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:43
РИАМО

Еще 1143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

РИАМО02:47
ТАСС

В Москве еще 1 143 пациента выздоровели после лечения от коронавируса

ТАСС02:46
RT на русском

В Москве от коронавируса вылечились ещё 1143 пациента

RT на русском02:50
Агентство Москва

Еще 1 тыс. 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москва02:37
Москва 24

Еще 1 143 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва 2402:36

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Дизайнера и основателя одной из старейших российских дизайн-студий Артемия Лебедева обвинили в публичном оскорблении памяти Победы и создании «резко отрицательного образа» черкесов — заявление об этом подал в ФСБ председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве профессор Юрий Агирбов.
РБКвчера в 16:31
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Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15

Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Изола: Разница между Medium и Soft больше ожидаемой

Руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Тосканы и отметил, что разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась выше ожидаемой.
F1news.ruвчера в 12:36