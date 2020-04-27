Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1574 человек.

Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

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