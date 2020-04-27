Коронавирус
АиФ Нижний НовгородЕще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1574 человек.
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Общество
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российских властях и президенте страны Владимире Путине.
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Общество
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RT на русском вчера в 17:15
Общество
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:51
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Здоровье
Цифры настораживают: как Петербург справляется с эпидемией?
Без достоверной информации никто не может с уверенностью судить о готовности системы здравоохранения к эпидемии в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
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Общество
Школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года
Петербургские школы получили от городского комитета по образованию типовые бланки, который родители учеников могут заполнить для досрочного завершения учебного года своих детей.
Gazeta.SPb 04:04
Киберспорт
За год игроки заработали 100 млн трофеев Days Gone
За 200 млн часов геймеры успели зачистить: 45 млн орд зомби; 32 млн заражённых зон; 30 млн засадных лагерей; 30 млн блокпостов Неро; и заработать 100 млн трофеев.
Игромания.ру 04:58
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
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Как сообщила Писемская во время брифинга по COVID-19, вводить цифровые пропуска для жителей региона пока не будут.
Волга-Медиа 05:34
Общество
Алтайский край закроют границы с соседними регионами
В Алтайском крае вводят пропускной режим на границах с другими регионами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:38
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Кино
На Netflix вышел боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом в главной роли
Ревизор.ру 25 апреля в 03:29
Общество
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса.
Дон-ТР 04:14
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону
Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.
Газета.Ru 03:49
Футбол
«Наполи» ради покупки Азмуна продаст другого футболиста
Итальянский «Наполи» всерьёз рассчитывает летом приобрести 25-летнего иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
78.ru 07:31
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
В ГИБДД объяснили правила передвижения между регионами
В Государственной инспекции безопасности дорожного движения пояснили правила передвижения между регионами в условиях коронавирусных ограничений.
Тульские новости 25 апреля в 03:00
Общество
В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
Форпост Северо-Запад 03:11