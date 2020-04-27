Коронавирус
Время НЕще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Верифицированы пробы у 1574 человек.
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Всего 1574: еще 207 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области
НИА Нижний Новгород04:31
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В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
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Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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В России за сутки зафиксировали 6198 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтвердили 6198 новых случаев коронавируса. Новых больных зафиксировпли в 84 регионах, отметили в оперштабе.
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Чтобы поехать на дачу петербуржцам нужно иметь при себе паспорт и документ, который подтверждает право собственности на дачу или договор аренды.
Neva.Today 06:07
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Полиция заинтересовалась закрытой вечеринкой в Хакасии
Абакан, 27 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Правоохранители в Хакасии проверят информацию о проведении закрытой вечеринки в одном из ночных клубов Абакана.
REGNUM 01:39
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Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
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Aobe.ru вчера в 14:56
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В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
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Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
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Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
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"В республике Татарстан сегодня подтверждено 70 новых случаев коронавирусной инфекции: 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма болезни)", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 04:50
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Алтайская правда 05:29
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Министр здравоохранения Ставрополья ушел в отставку
Исполнять обязанности руководителя ставропольского минздрава назначен первый заместитель министра Юрий Литвинов.
Коммерсантъ 04:31
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Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
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Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
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Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
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Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»
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Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
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Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области
По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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