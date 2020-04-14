Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19

РИА Новости19:57

Москвичей предупредили о возможном дефиците коек для пациентов с коронавирусом

Lenta.ru17:37

Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

RT на русском18:08

В Москве перепрофилируют еще 24 стационара для заболевших COVID-19

Москва 2417:57

Депздрав: В ближайшие две-три недели возможен дефицит коек для больных коронавирусом в стационарах Москвы

Агентство Москва17:39

В Москве перепрофилируют еще 24 городских стационара для лечения пациентов с коронавирусом

ТАСС18:25

Власти Москвы предупредили о возможном дефиците коек для больных COVID-19

РБК17:22
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Транспорт

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Общество

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Известно, как выглядит GTA V с улучшенной графикой

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О скором кризисе предупредил банки Кудрин

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Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве

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Появилась петиция с требованием отставки Сечина

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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
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С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
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Новый Toyota Harrier сменил поколение и теперь основан на платформе TNGA (GA-K).
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Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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