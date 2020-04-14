Коронавирус
Газета.RuЕще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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Общество
На Камчатке выздоровел первый заразившийся коронавирусом
На Камчатке выздоровел первый человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил в своём официальном Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов.
РИА Новости 06:20
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании восхитились возможностям СВЛК-14С, поскольку она поражает мишень на расстоянии 4 км. По мнению экспертов издания Daily Mail, «Сумрак» изменит правила применения снайперских винтовок.
Актуальные Новости 08:11
Здоровье
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год
Сегодня запрос общества на повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина требует от института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации большей результативности, поиска новых форм работы, повышения эффективности использования уже имеющегося инструментария.
Российская газета 17:01
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Наука
Самоизоляция серьезно влияет на здоровье человека
Как показывают исследования британских ученых Стептоу и Шанкар, у изолированных от общества пожилых людей на 26% повышается риск умереть по сравнению с теми, кто ведет активную социальную жизнь.
Русская Планета 01:02
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и Подмосковье. Инструкция
Системы пропусков Москвы и области связаны.
РБК 12:18
Кино
Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»
Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
Политика
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
RT на русском 19:37
Политика
Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом
Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.
МИР 24 09:49
Экономика
Партия малого бизнеса озвучила 10 требований к губернатору Алтайского края
«Озвученные вами меры поддержки МСП, безусловно, облегчат жизнь в данный период, однако этих мер недостаточно, о чем свидетельствуют отзывы представителей бизнеса из различных отраслей, со всех уголков России, которые мы получаем», - говорится в обращении.
ПолитСиб.Ру 07:29
Общество
Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
Здоровье
В больницы Екатеринбурга и области для борьбы с коронавирусом отправят дополнительный персонал
Часть командировок у екатеринбургских врачей будет в пределах города, то есть персонал перераспределят по лечебным учреждениям.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:46
Общество
В США граждане начали получать выплаты по «антивирусному» пакету
Служба внутренних доходов сообщила о начале перечислений на счета американцев первых выплат, предусмотренных законом о стимулировании экономики, направленным на преодоление последствий пандемии COVID-19.
RuNews24.ru 01:41
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru вчера в 13:06
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
В Якутии подтвердили три новых случая коронавируса
Коронавирус подтвердился в понедельник у жителя Якутска и у семейной пары в Горном улусе, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 06:45
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru вчера в 10:13
Спорт
Total War: Shogun 2 будут бесплатно раздавать в Steam
В списке грядущих бесплатных акций Steam на сайте SteamDB появилась Total War: Shogun 2. Если верить этой информации, издательство SEGA и разработчики из Creative Assembly начнут бесплатно раздавать свою стратегию уже через две недели.
Игромания.ру 03:27
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета вчера в 11:55
Политика
Трамп объявил во всех штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил во всех штатах страны режим крупного бедствия.
vtomske.ru 11 апреля в 23:45
Армия и оружие
Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение войск ВВО
Как сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО получили на вооружение первую партию новейшей системы радиоподавления «Поле-21».
Военное дело 09:07
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru 00:20
Здоровье
Шесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома
В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 14:37
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40