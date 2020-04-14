Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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В Москве перепрофилируют еще 24 стационара для заболевших COVID-19

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