Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТК Звезда16:21

Штаб: В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Агентство Москва16:24

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТАСС16:16

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

Москва 2416:15

Ещё 24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

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В Орловской области за сутки скончались три пациента с коронавирусом

REGNUM04:18

В столице скончались 20 пациентов с коронавирусом

Московская перспективавчера в 17:05
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В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
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Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
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«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»

В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
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Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 16:36
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National Interest перечислил лучшие штурмовые винтовки современности

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Армия и оружие

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Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
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В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
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Стала известна возможная дата релиза новой Call of Duty

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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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