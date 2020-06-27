Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались еще 24 пациента, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Пригожин обратился к похудевшему на 100 кг Фадееву
Продюсер Иосиф Пригожин оказался под впечатлением от результатов похудения на 100 кг своего коллеги Максима Фадеева.
Известия 18:44
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом
Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с рэпером Джиганом. Видео модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Политика
Коронавирус заставил ООН собраться на специальную сессию
130 стран-членов ООН поддержали инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом в формате видеоконференции.
Lenta.ru 17:09
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Гаджеты
Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж
Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI.
Деловое.ТВ вчера в 14:43
Экономика
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
В рамках четвертьфинала Кубка Англии «Норвич» у себя на поле принимал «Манчестер Юнайтед».
Metaratings 15:13
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета вчера в 03:37
Футбол
Немецкий легионер «Динамо» рассказал, чем его удивила Россия
Немецкий футболист московского "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чем его поразила Россия после переезда из Германии.
РИА Новости 03:39
Футбол
Игрок «Спартака» Бакаев поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
Игрок московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от дерби со столичным ЦСКА, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 16:36
Армия и оружие
National Interest перечислил лучшие штурмовые винтовки современности
Discover24 25 июня в 07:52
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
Информация New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новости 17:55
Авто
Кроссовер Opel Mokka пережил смену поколений
Появится ли новый кроссовер в России, пока неизвестно.
Tvoe-avto.com 25 июня в 05:08
Армия и оружие
Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Институт Митчелла в Мельбурне (Австралия) и американские СМИ, ссылаясь на доклад представителей ВВС США, сообщают о том, что обойти новейшие российские системы ПВО могут американские стратегические «стелс»-бомбардировщики B-21.
Вечерний курьер вчера в 03:07
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Гаджеты
Huawei обновила европейские Mate 10 Pro и P20 Pro до EMUI 10
Компания Huawei выпустила очередное обновление прошивки смартфонов Mate 10 Pro и P20 Pro в Европе — они получили EMUI 10.
iXBT.com 17:01
Шоу-бизнес
Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак
Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
Актуальные Новости 07:01
Общество
Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара
Владимир Васильев отмечает, что сегодня ФРС США утратила свою независимость и полностью подчиняется настроениям действующего президента Дональда Трампа.
Live24 09:02
Футбол
Глушенков об инциденте с Дзюбой: «Пускай это останется между нами»
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков дал комментарий по поводу инцидента с Артёмом Дзюбой в пятничном матче чемпионата России.
Евро-футбол.ру 18:43
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано
Открытое горение в производственно-складском ангаре в подмосковном Подольске было ликвидировано.
RT на русском 18:00
Игры
Стала известна возможная дата релиза новой Call of Duty
По словам Xclusive Ace, разработка новой Call of Duty уже почти завершена — готовы все многопользовательские карты, а также сюжетный режим за исключением нескольких анимаций.
CyberSport.ru 17:43
Футбол
Мексика хочет увести у сборной Аргентины 15-летнего рекордсмена Ла Лиги
15-летний футболист родился в Виктории-де-Дуранго (Мексика), но натурализовался в Аргентине.
Матч ТВ 19:00
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11