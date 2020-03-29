Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЕще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534. Об этом со ссылкой на данные федерального оперативного штаба сообщает «Интерфакс».
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Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек

Ведомости04:33

За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

Интерфакс04:04

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

Коммерсантъ04:05

В России количество заболевших коронавирусом перевалило за 1,5 тысячи

БИЗНЕС Online04:04

Число заболевших коронавирусом в России превысило полторы тысячи

Life.ru04:03

В России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса, из них 4 - смертельные

Весьма04:00

Названы зараженные коронавирусом регионы России

Lenta.ru04:24
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Экономика

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
РБК 08:45
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались четыре пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция".
АТВмедиа 08:00
Общество

Первый младенец скончался в США от коронавируса

ФедералПресс вчера в 23:38
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

Барнаул, 28 марта 2020, 07:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 марта, количество граждан, попавших под наблюдение из-за эпидемии коронавируса в Алтайском крае, значительно увеличилось: накануне вечером с разницей в два с небольшим часа в аэропорт Барнаула прибыли два борта, которые доставили около 500 пассажиров.
REGNUM вчера в 00:10
Здоровье

В Ставрополе к выписке готовят первую пациентку с коронавирусом

В Ставрополе на следующей неделе готовятся выписывать первую в регионе пациентку с коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 06:51
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 08:36
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Общество

Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев

Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины.
Московский Комсомолец 03:04
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Ведомости 07:25
Общество

Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся

Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
RuNews24.ru 05:20
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

РЕН ТВ вчера в 12:24
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
РИА Новости 06:56
Здоровье

Когда отступит вирус-убийца: пророчество Ванги

Слепая провидица Ванга предсказывала, что мир, который мы знаем, изменится полностью. Однако край его наступит не скоро.
НТВ 08:24
Музыка

Лидер Little Big представил «карантинную» версию своей песни

Аргументы и Факты вчера в 23:47
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой.
Московский Комсомолец 08:32
Здоровье

В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости вчера в 07:47
Футбол

Тедеско рассказал об игроках, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал бывших футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде.
РИА Новости 08:23
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
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