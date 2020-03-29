Коронавирус

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЕще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534. Об этом со ссылкой на данные федерального оперативного штаба сообщает «Интерфакс».
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Названы регионы с подтвержденными случаями коронавируса

Национальная служба новостей05:40

В России зафиксировано 270 новых случаев коронавируса, из них 4 - смертельные

Весьма04:00

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек

Ведомости04:33

Названы зараженные коронавирусом регионы России

Lenta.ru04:24

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

Коммерсантъ04:05

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России

RT на русском04:42

За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

Интерфакс04:04
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 27 марта в 08:52
Общество

Путин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ

Владимир Путин поручил до 31 декабря приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда.
ТК Звезда 05:14
Политика

Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса

Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.
REGNUM 07:14
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 13 детей

В Москве среди новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки оказалось свыше 30 пожилых людей и 13 детей, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИАМО 04:42
Политика

Песков опроверг сообщения о своем переходе на дистанционную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что перешел на дистанционную работу.
РИА Новости 07:28
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Религия

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:59
Общество

Правительство утвердило список необходимых при коронавирусе товаров

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости при коронавирусе, кроме продовольственных.
BFM.ru вчера в 10:43
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
RT на русском вчера в 13:28
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Evo-rus.com вчера в 11:14
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
РБК вчера в 19:10
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru 06:35
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Происшествия

Россиянин из мести убил семью с двумя детьми

Житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми.
Lenta.ru 07:29
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Еще в 2015 году в китайском Ухане в вирусологической лаборатории ученые создали коронавирус.
Вечерний курьер 26 марта в 05:24
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

РИА Новости вчера в 10:26
Экономика

Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
BFM.ru 27 марта в 13:06
Авто

В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo

Как сообщается на сайте «Автоновости дня», в Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo.
Лезги газет 04:07
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Общество

Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.
RT на русском 06:41
Происшествия

В «Векторе» выявили еще один случай заболевания коронавирусом в Якутии

Положительный анализ на коронавирус подтвердился в Новосибирской лаборатории у якутянина, прибывшего в Якутск через Москву из Великобритании, всего в республике зарегистрированы 15 случаев заболевания COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:02
Общество

Власти Китая объявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение эпидемии коронавируса на территории Китая признано остановленным.
REGNUM 07:19
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса.
Известия вчера в 01:56
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Политика

Захарова ответила на критику «бесполезной» помощи Италии

Городовой 27 марта в 00:57
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