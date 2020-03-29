Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534. Об этом со ссылкой на данные федерального оперативного штаба сообщает «Интерфакс».

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

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