Коронавирус
ИнтерфаксЕще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом, скончавшихся в Москве, увеличилось с 261 до 288.
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Оперштаб сообщил о 28 умерших пациентах с коронавирусом в Москве
Политическая Экспертизавчера в 17:41
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Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
Игры
СМИ: Watch Dogs: Legion выйдет одновременно с PS5 и Xbox Series X
Экшен в открытом мире Watch Dogs: Legion может стать одной из игр в стартовых линейках PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщили журналисты VideoGamesChronicle.
CyberSport.ru 12:03
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Футбол
Раджа Найнголлан: «Мне не повезло в „Интере“. А в „Роме“ я оставил своё сердце»
Бельгийский полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан поделился воспоминаниями о своей игре за миланский «Интер» и римскую «Рому».
Чемпионат 17:59
Авто
Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta
CarsWeek.ru 11:27
Происшествия
В Якутии при провале машины под лед погиб ребенок
В Верхневилюйском районе Якутии под лед провалился автомобиль, погиб находившийся в салоне машины ребенок.
Российская газета 04:04
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла более чем на 8%
Напомним, что сегодня цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года, а 20 апреля стоимость марки WTI упала до отрицательных значений - до отметки минус 40,32 доллара за баррель.
Аргументы и Факты 10:02
Спорт
Губерниев — о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: «Там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья»
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал приостановить чемпионат Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 17:53
Кино
Фрэнсис Лоуренс начал работу над приквелом «Голодных игр»
Глава киностудии Lionsgate Джо Дрейк сообщил, что начались съемки и работа над приквелом «Голодных игр», который так ждали многие фанаты трилогии.
Live24 05:20
Общество
В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом
Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
Политика
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Наука
В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей
В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
Научная Россия 14:12
Игры
Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X
Актуальные Новости 12:14
Здоровье
Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом
В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения.
Телеканал 360° 13:40
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс вчера в 15:30
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
Украине стартует компания, в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины, по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия 17:53
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса
Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38