Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом, скончавшихся в Москве, увеличилось с 261 до 288.

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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