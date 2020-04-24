Коронавирус
РИАМОЕще 287 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве
В столице вылечились от Covid-19 еще 287 человек, за весь период выздоровели 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735
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Анастасия Ракова: Еще 181 пациент вылечился от коронавируса в Москве
Агентство Москва23 апреля в 03:19
От коронавирусной инфекции в Москве вылечились еще 287 человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы24 апреля в 03:44
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BFM.ru вчера в 08:56
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Вести.Ru 07:38
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РИА Новости 06:19
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Lenta.ru 05:57
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Вести.Ru вчера в 21:36
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Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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НТВ 24 апреля в 11:03
Общество
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Газета.Ru вчера в 13:07
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РИА Новости 08:29
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Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч
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РБК 24 апреля в 17:38
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Известия вчера в 05:23
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Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
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Вести.Ru вчера в 07:13