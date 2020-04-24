Коронавирус

РИАМОРИАМОЕще 287 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

В столице вылечились от Covid-19 еще 287 человек, за весь период выздоровели 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Анастасия Ракова
Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735
— Анастасия РаковаРИА Новости 24 апреля в 03:23

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