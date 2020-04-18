Коронавирус
ИзвестияЕще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве за сутки скончались 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в оперштабе. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось со 148 до 176.
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Большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы17 апреля в 16:49
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
OAnews 17 апреля в 14:15
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса Мосгортранса и легкового автомобиля Hyundai в районе дома №45 на Кутузовском проспекте.
RT на русском вчера в 15:02
Общество
Демограф оценила последствия коронавируса для России
Халтурина отметила, что увеличение потребления алкоголя может привести к тому, что «перекроются положительные эффекты от карантина» и смертность в стране станет выше, чем в другие годы.
ФедералПресс 01:34
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Общество
Западная промышленность начинает бегство из Китая
Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий - размещение производства в Китае.
Взгляд.ру 04:06
Армия и оружие
На севере Сирии появится новая российская авиабаза
ГЛАС.RU 17 апреля в 11:18
Общество
123 россиянина возвращаются из Токио домой
Pravda.Ru 03:11
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Пассажиров из Таиланда поместили в обсерватор под Екатеринбургом
Всего в прибывшем в Кольцово самолёте было 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, застрявших в Таиланде из-за закрытия авиасообщения.
Телеканал ОТВ 03:31
Игры
Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch
The GEEK 16 апреля в 14:16
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Космос
США спасли «атакованный» Россией международный спутник
Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
Lenta.ru вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Здоровье
Главный эпидемиолог Швеции: Стокгольм может добиться коллективного иммунитета уже в мае (NRK, Норвегия) (NRK)
Благоприятное развитие По словам главного эпидемиолога, прогнозы строятся на темпах распространения инфекции в Стокгольме за прошлую неделю.
ИноСМИ вчера в 18:38
Политика
Военные России и Италии продезинфицировали ещё два дома престарелых
«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:29
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
Китай представил первый самолет MA700
Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
NewInform вчера в 06:14
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля
Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21