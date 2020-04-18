В Москве за сутки скончались 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в оперштабе. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось со 148 до 176.

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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