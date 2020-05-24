В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 2900 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 22 мая. Таким образом, в Москве за все время пандемии выздоровели более 43,5 тысячи человек.

Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве

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