Коронавирус
Вечерняя МоскваЕще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве
В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 2900 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 22 мая. Таким образом, в Москве за все время пандемии выздоровели более 43,5 тысячи человек.
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Почти 50 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:05
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В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag 22 мая в 05:41
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Газета.Ru вчера в 19:10
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
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В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
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Названы самые надежные пятилетние кроссоверы
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов, «возраст» которых - до 5 лет.
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Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
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ПолитРоссия вчера в 02:50
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Общество
В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников
СOVID-19 диагностирован у 29 сотрудников. Общее число заболевших в Звездном городке — 64.
BFM.ru 04:42
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости вчера в 18:13
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Общество
СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
РИА Новости вчера в 21:52
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 вчера в 07:52
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
РБК вчера в 13:26
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Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
Авто
Автокомпании в России потеряли в апреле 60% доходов
Доходы российских автокомпаний в апреле 2020 года упали на 60% по сравнению с апрелем 2019 года.
Автоновости дня 04:16
Армия и оружие
НМ ЛНР: ситуация остаётся напряжённой
Каратели ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения.
Новостной фронт 21 мая в 07:14
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 22 мая в 11:56
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Общество
В России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавируса
В 84 регионах России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 21 мая в 05:37
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
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В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса
В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
Культура
Концерт Бьорк в Москве перенесли из-за пандемии
ТАСС вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
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Шоу-бизнес
Гаврилова рассказала о судьбе дочери после развода с Эмином
Модель Алена Гаврилова опровергла слухи о том, что ее дочь Афина живет вместе с отцом - певцом Эмином Агаларовым.
ТВ Центр 22 мая в 06:12
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук ответила на замечания поклонников о постаревшем лице
Фанаты сделали Юлии замечания в отношении внешности — порекомендовали попробовать какие-либо методы омоложения.
RuNews24.ru вчера в 17:47