Коронавирус
РИАМОЕще 312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 312 человек, за весь период выздоровело 3047 пациентов, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Более трех тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве за все время
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:23
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