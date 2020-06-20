Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. Всего в столице умерли 3 597 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

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В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

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В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

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Общество

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С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
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Политика

Трамп призвал сажать в тюрьму за сожжение американского флага

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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Общество

Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Ольга Любимова должна поспособствовать снятию обвинений с фигурантов дела – сказала «Эху Моквы» подписавшая письмо актриса Юлия Ауг.
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В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

На днях ВОЗ решила прекратить испытания данного препарата в качестве средства для лечения пациентов, инфицированных COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 15:52
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Происшествия

В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом

В Уфе нашли тела двух детей, пропавших осенью прошлого года, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:50
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Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
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Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Происшествия

Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду

Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su вчера в 06:10
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Политика

Путин назвал причины Второй мировой войны

Президент Владимир Путин опубликовал статью Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны в журнале The National Interest, в которой описал своё видение причин начала Второй мировой войны, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 18 июня в 15:46
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости 19 июня в 07:10
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

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Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Политика

Сопернику Лукашенко предъявили уголовное обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии и бывшему предправления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, рассказал «Интерфаксу» один из его адвокатов Дмитрий Лаевский.
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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

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В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
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Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru вчера в 07:50
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