"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. Всего в столице умерли 3 597 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

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