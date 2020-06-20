Коронавирус
Эхо МосквыЕще 32 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве
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Общество
Театральные деятели призвали Минкульт отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей
Театральные деятели призвали Министерство культуры отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей.
Эхо Москвы 23:02
Армия и оружие
Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага
«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra 13:43
Политика
Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
Газета.Ru 22:54
Общество
Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии
Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
REGNUM 19:40
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Политика
Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение
Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается.
REGNUM 14:02
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в первом матче после карантина
Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил московский ЦСКА в первом матче после возобновления Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
АБН 14:04
Происшествия
«Мы сейчас бензином обольём детей и подожжём»: после жестокого убийства 12-летней девочки жители деревни Нижняя Коя рассказали о терроре местных отморозков
7 канал Красноярск вчера в 08:09
Футбол
Серия А возобновилась боевой ничьей «Торино» и «Пармы»
Евро-футбол.ру 15:32
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Происшествия
В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне
На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет.
Актуальные Новости 08:53
Общество
В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин.
SMINEWS в Иванове 19:18
Единоборства
Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
РИА Новости 23:20
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Общество
Россиянам перечислили причины отказа выезда за границу
Россиянам перечислили причины, по которым их могут не выпустить за границу.
Lenta.ru 23:14
Шоу-бизнес
Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН
Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ вчера в 20:36
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек
На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.
Орда Инфо 18 июня в 00:55
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 22:17
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались непригодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" новые самоходные минометы "Барс-8ММК", поскольку орудия оказались небоепригодны.
РЕН ТВ 00:13
Армия и оружие
Коалиция США объявила об уничтожении трех укрытий террористов в Ираке
Багдад, 21 июня 2020, 06:30 — REGNUM Три укрытия террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Вади Аш-Шай на севере Ирака было уничтожено, 19 июня авиаударом коалиционных сил, возглавляемых США, сообщается на сайте, посвященном операции «Непоколебимая решимость».
REGNUM 23:30
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Экономика
Эрдоган: Турция может войти в топ-10 крупнейших экономик мира
Анкара, 20 июня 2020, 16:03 — REGNUM В топ-10 крупнейших экономик мира в ближайшее время может войти Турция.
REGNUM 09:03
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49