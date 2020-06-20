Еще 32 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Армия и оружие Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага «Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.

Политика Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.

Общество Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость. 5

Происшествия В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.

Политика Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается. 191

Футбол «Зенит» разгромил ЦСКА в первом матче после карантина Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил московский ЦСКА в первом матче после возобновления Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 601

Космос Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел» Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия". 7

Происшествия В Астрахани женщина убила сына и замуровала в бетоне На днях правоохранительные органы Астрахани задержали 56-летнюю женщину в связи с подозрением в убийстве своего сына, которому было 12 лет. 413

Общество В ПФР рассказали о возможности раньше выйти на пенсию В Пенсионном фонде России рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию, при наличии 42-летнего стажа у мужчин и 37-летнего у женщин. 28

Происшествия Серийный насильник задержан в Севастополе Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов. 25

Общество Россиянам перечислили причины отказа выезда за границу Россиянам перечислили причины, по которым их могут не выпустить за границу.

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.

Армия и оружие Коалиция США объявила об уничтожении трех укрытий террористов в Ираке Багдад, 21 июня 2020, 06:30 — REGNUM Три укрытия террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Вади Аш-Шай на севере Ирака было уничтожено, 19 июня авиаударом коалиционных сил, возглавляемых США, сообщается на сайте, посвященном операции «Непоколебимая решимость».