Еще 32 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Происшествия Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова Адвокат родственников погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский отреагировал в комментарии радиостанции «Говорит Москва» на результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова. 62

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Происшествия На фанатов «Спартака» завели уголовное дело Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело в отношении фанатов футбольного «Спартака», сообщается на официальном сайте московского главка МВД. 91

Музыка Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.

Общество Медик назвал способ меньше есть Доктор медицинских наук Василий Генералов заявил, что сократить количество потребляемой пищи можно благодаря переходу от фастфуда и полуфабрикатов к здоровому питанию. 1

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 36

Наука Определено необходимое для колонизации Марса количество людей Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты. 37

Происшествия В Калининградской области загорелся детский дом Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. 70

Общество Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. 8