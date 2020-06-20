Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЕще 32 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Днем ранее сообщалось о 34 умерших.
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За прошедшие сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Известия17:02

В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом за сутки

РЕН ТВ17 июня в 17:21

За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом

RT на русском03:49

Оперштаб: скончались еще 34 пациента с диагнозом COVID-19 в Москве

NewInformвчера в 16:54

В России умерло 182 пациента с коронавирусом за сутки

Город55.ру18 июня в 06:20

За сутки в Москве скончались почти 50 пациентов с коронавирусом

MOS.news18 июня в 00:50

Еще 32 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Эхо Москвы16:51
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В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Evo-rus.com вчера в 12:27
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Происшествия

Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова

Адвокат родственников погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский отреагировал в комментарии радиостанции «Говорит Москва» на результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 21:26
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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На фанатов «Спартака» завели уголовное дело

Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело в отношении фанатов футбольного «Спартака», сообщается на официальном сайте московского главка МВД.
Моссовет 08:16
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Музыка

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Экономика

Госдолг Великобритании впервые за 60 лет превысил размер ВВП

За прошлый месяц объем госдолга страны вырос до 2 трлн. фунтов. Теперь уровень задолженность Великобритании превышает размеры ВВП.
ГЛАС.RU вчера в 05:55
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Политика

Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс 21:22
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Политика

Посол России в США сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала в США «значительный интерес», заявил в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РБК 14:02
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
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Общество

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС 12:18
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Общество

Медик назвал способ меньше есть

Доктор медицинских наук Василий Генералов заявил, что сократить количество потребляемой пищи можно благодаря переходу от фастфуда и полуфабрикатов к здоровому питанию.
Вечерняя Москва 21:11
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
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Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru 07:50
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Наука

Определено необходимое для колонизации Марса количество людей

Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 12:20
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Происшествия

В Калининградской области загорелся детский дом

Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 20:46
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
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Единоборства

Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе

RT на русском вчера в 14:12
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Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

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Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

Тарантас Ньюс 07:48
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС 20:24
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Армия и оружие

В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера

Утро.ru вчера в 08:08
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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:02
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
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Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru 16:20
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