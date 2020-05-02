Еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Всего в столице умерли 729 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве за сутки

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