В Москве выздоровело ещё 3599 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще 3599 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

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