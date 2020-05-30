Коронавирус
Эхо МосквыЕще 3599 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве
В Москве выздоровело ещё 3599 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Столичные врачи вылечили от коронавируса более 78 тысяч пациентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:51
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