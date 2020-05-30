Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЕщё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 3599 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 78 324, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3474 человека.
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Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

RT на русском03:03

Еще 3599 пациентов вылечилось от Covid‑19 в Москве

РИАМО02:30

Столичные врачи вылечили от коронавируса более 78 тысяч пациентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:51

В Москве вылечились от COVID-19 еще 3599 пациентов

РИА Новости02:36

В Москве вылечились от коронавируса еще 3 599 человек

ТК Звезда02:53

Еще 3 599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва 2402:27

Число вылечившихся после коронавируса пациентов превысило в Москве 78 тыс

ТАСС02:26
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 08:27
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Попова: сезонный коронавирус не дает иммунитета к COVID-19

Если человек переболел какими-то сезонными коронавирусами, у него не выработается иммунитет к COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

Власти Москвы обнародовали карту прогулок

В Москве официально опубликована интерактивная карта для прогулок, по которой можно выходить из дома после 1 июня даже без пропуска.
Российская газета 28 мая в 10:55
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Стриминговый сервис HBO Max официально запустился

В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.
News.ru 27 мая в 08:53
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После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Общество

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Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Шоу-бизнес

Тарзан нашел работу по «половой специальности»

Профиль вчера в 04:27
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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Политика

Лавров назвал число остающихся за рубежом россиян

Более 25 тыс. россиян остаются за границей и из-за пандемии коронавируса не могут вернуться в Россию.
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 268 человек

Еще 268 случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области, заявили 28 мая в оперштабе региона.
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Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»

Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
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Власти Подмосковья с 3 июня откроют в регионе парикмахерские.
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СК предъявил обвинение фигурантам дел о реабилитации нацизма

СК России предъявил обвинения еще трем фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма во время онлайн-акции "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Происшествия

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В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
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Общество

Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медработникам, помогающим больным с COVID, ждать даты зарплаты медработникам не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:07
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Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
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Армия и оружие

В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в обстреле наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи подконтрольного ЛНР поселка Молодежное в Донбассе.
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

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Из-за Киану Ривза переименовали фильм «Джон Уик»

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Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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