Коронавирус
RT на русскомЕщё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Ещё 3599 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 78 324, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3474 человека.
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Столичные врачи вылечили от коронавируса более 78 тысяч пациентов
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
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Известия 07:06
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Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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В Свердловской области заразились коронавирусом еще 268 человек
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ИА Красная Весна 28 мая в 03:56
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Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медработникам, помогающим больным с COVID, ждать даты зарплаты медработникам не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в обстреле наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи подконтрольного ЛНР поселка Молодежное в Донбассе.
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Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Сохранение социальной дистанции между людьми является единственным способом предотвратить новую вспышку эпидемии коронавируса.
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США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
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Фильм «Соник в кино» получит сиквел
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