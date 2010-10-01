Коронавирус

ТАССТАССЕще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве

Столичные врачи вылечили еще 3 746 пациентов от коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В Москве от коронавируса вылечились ещё 8033 человека

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Еще 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Москва 24вчера в 02:04

Еще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве

ТАССвчера в 02:03

Столичные медики вылечили от коронавируса более 53 тысяч человек

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Еще 3 тыс. 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москвавчера в 02:04

В Москве погибли от коронавируса ещё 76 человек

News.ruвчера в 17:10

Количество выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 50 тысяч

Вечерняя Москвавчера в 02:03
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Армия и оружие

Начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»

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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
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Происшествия

Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке

Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
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Политика

Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
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Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
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Экономика

Российский рынок ипотечного кредитования рухнул почти на 40%

В Российской Федерации в апреле текущего года объёмы выданных ипотечных кредитов упали на 39 процентов – до 184 миллиардов рублей.
Newvz.ru вчера в 04:44
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
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Авто

Ральф Шумахер приобрел «Ниву» для виноделия

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Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
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Армия и оружие

НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
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Общество

Девочку, с рождения жившую в больнице, забрали в семью

Дождь вчера в 01:45
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Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Общество

За сутки в Югре подтвердили 94 новых случая коронавируса

За последние сутки, на 26 мая, в Югре зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной инфекции в 10 муниципальных образованиях.
Вестник 03:50
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Общество

В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
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Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
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Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
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О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР

О денежной компенсации 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил жителям России ПФР. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу

Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
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Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Общество

26 мая коронавирус выявили еще у 105 жителей Тульской области

Сегодня, 26 мая, коронавирусная инфекция обнаружена еще у 105 жителей Тульской области.
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Общество

В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ

По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
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Общество

Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
РИА Новости 04:14
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В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
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Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99».
Росбалт 05:30
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
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Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
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В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия вчера в 17:38
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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