Столичные врачи вылечили еще 3 746 пациентов от коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве

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