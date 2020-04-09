В Брянской области официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром в среду, 8 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе. Подтверждены результаты анализов ещё одного заболевшего.

с чего всё началось

В Брянской области возросло количество зараженных коронавирусной инфекции. Об этом утром 9 апреля сообщили представители оперативного штаба.

Еще 40 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Брянске

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