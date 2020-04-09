Коронавирус
Городской телеканал (Брянск)Еще 40 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Брянске
В Брянской области возросло количество зараженных коронавирусной инфекции. Об этом утром 9 апреля сообщили представители оперативного штаба.
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с чего всё началось
В Брянской области официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром в среду, 8 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе. Подтверждены результаты анализов ещё одного заболевшего.БрянскTodayвчера в 05:17
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Зараженные коронавирусом брянцы находятся в удовлетворительном состоянии
Городской телеканал (Брянск)01:12
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Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
За последние сутки коронавирусом в России заболели 1459 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигли 10131.
Происшествия
С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
Политика
Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Футбол
Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19
Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Транспорт
Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Общество
Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом
В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
Интернет
Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom
Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.
Здоровье
Минздрав России назвал основные симптомы коронавируса
В Министерстве здравоохранения России назвали основные симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Экономика
Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью
Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни
Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Происшествия
Власти Чувашии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Четверо из 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Чувашии находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке, сообщает пресс-служба главы республики.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».