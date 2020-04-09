Коронавирус

Городской телеканал (Брянск)Городской телеканал (Брянск)Еще 40 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Брянске

В Брянской области возросло количество зараженных коронавирусной инфекции. Об этом утром 9 апреля сообщили представители оперативного штаба.
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с чего всё началось

На Брянщине коронавирусом заразились 57 человек

В Брянской области официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом утром в среду, 8 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе. Подтверждены результаты анализов ещё одного заболевшего.
БрянскTodayвчера в 05:17

Подробнее о событии

Брянск показывает высокий процент подтверждения заболеваний коронавирусом

РИА Стрела05:17

Зараженные коронавирусом брянцы находятся в удовлетворительном состоянии

Городской телеканал (Брянск)01:12

Число заразившихся коронавирусом в Брянской области приблизилось к 100

ТАСС02:05

Оперштаб: коронавирус подтвержден у 97 брянцев

Новости Брянска01:18

Еще 40 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Брянске

БрянскToday01:16

Коронавирус в Брянске: подтвержден рост числа заболевших почти вдвое

Брянская улица01:31

Брянск на 4 месте по числу подтвержденных случаев коронавируса за сутки

Наш Брянск.Ru04:20
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Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

Ведомости вчера в 15:27
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

За последние сутки коронавирусом в России заболели 1459 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигли 10131.
Карелинформ 04:12
Происшествия

С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
REGNUM 02:03
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Футбол

Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.
Интерфакс-Спорт 04:49
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Piter.tv 04:50
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19

Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:00
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

REGNUM 07 апреля в 20:35
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Транспорт

Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
News.ru 00:41
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

Курский губернатор предложил Путину новые меры борьбы с коронавирусом

В ходе совещания Старовойт предложил Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.
46ТВ 05:08
Интернет

Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom

Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.
МИТ 05:37
Здоровье

Минздрав России назвал основные симптомы коронавируса

В Министерстве здравоохранения России назвали основные симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:44
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Экономика

Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Ведомости 03:38
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью

Разговор состоялся на шоу Леры Кудрявцевой, Секрет на миллион и самое главное, народная артистка дала понять, что это её последнее интервью и больше она не намерена общаться с прессой.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Общество

ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни

Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Рамблер 03:32
Шоу-бизнес

Игорь Николаев передвигается на инвалидной коляске после лечения

Bimru.ru 04:54
Происшествия

Власти Чувашии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Четверо из 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом в Чувашии находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке, сообщает пресс-служба главы республики.
РИА Новости 05:25
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
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