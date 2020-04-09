По информации на 8 апреля, общее число заболевших в городе достигло 5 841. Всего в столице вылечились от коронавируса 270 человек. При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

Еще 43 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Общество В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией. 13

Здоровье В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса. 55

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 959

Происшествия В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19 В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы. 3

Общество Полицейские дежурят на всех въездах в Москву Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве. 173

Общество Умер политолог Александр Некрасов Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. 14

Политика Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель». 3

Общество В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. 136

Происшествия В Костроме умерла пациентка с подозрением на коронавирус Пациентка с подозрением на коронавирус скончалась в Костроме, ранее в регионе была зафиксирована смерть 70-летней женщины с коронавирусом, сообщила администрация региона в субботу. 11

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 49

Единоборства Уткину предложили извиниться перед Нурмагомедовым. Он ответил Известный блогер Василий Уткин отреагировал на предложение извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым, которое поступило ему от одного из пользователей «Твиттера».

Происшествия Россиян пугают роликом с огромной очередью из машин скорой помощи В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи. 1

Экономика Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам «В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт. 18

Политика Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10. 129

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