Коронавирус
РИАМОЕще 43 пациента вылечились от коронавируса в Москве
По информации на 8 апреля, общее число заболевших в городе достигло 5 841. Всего в столице вылечились от коронавируса 270 человек. При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 43 человека
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09 апреля в 03:50
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Происшествия
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла
По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Политика
Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады
Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
REGNUM вчера в 05:31
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Космос
В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Происшествия
В Костроме умерла пациентка с подозрением на коронавирус
Пациентка с подозрением на коронавирус скончалась в Костроме, ранее в регионе была зафиксирована смерть 70-летней женщины с коронавирусом, сообщила администрация региона в субботу.
РИА Новости 06:56
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Единоборства
Уткину предложили извиниться перед Нурмагомедовым. Он ответил
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на предложение извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым, которое поступило ему от одного из пользователей «Твиттера».
Чемпионат вчера в 07:51
Происшествия
Россиян пугают роликом с огромной очередью из машин скорой помощи
В соцсетях распространяют видео, на котором возле больницы № 119 в микрорайоне Новогорск города Химки (Московская область) зафиксирована длинная очередь из машин скорой помощи.
URA.Ru 06:25
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК 09 апреля в 17:00
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Экспресс газета 09 апреля в 06:45
Общество
В Россию для борьбы с коронавирусом вылетела группа китайских врачей
Утром 11 апреля в Россию вылетела группа китайских врачей.
Вести.Ru вчера в 23:47
Наука
Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле
Planet Today вчера в 02:51
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент от коронавируса
На ежедневном брифинге по коронавирусу в Минздраве РБ глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в республике скончался первый человек, чьей причиной смерти является коронавирусная инфекция COVID-19.
ProUfu.ru 05:11
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15