Общество
РИА НовостиЕще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
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В Японии эвакуируют пожилых людей с находящегося на карантине круизного лайнера
Газета.Ruвчера в 22:31
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