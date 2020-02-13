Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Спорт Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Общество Умер легендарный разведчик Алексей Ботян Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.

Политика Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Происшествия Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.