Здоровье
Маяк (г. Сосновый Бор)Еще 46 заболеваний коронавирусом выявлены в Ленобласти
Всего в России, по данным сайта СтопКоронвирусРФ, с начала эпидемии на 18 июля выявлено 765 437 случаев заболевания коронавирусом (+ 6 234 за сутки), 12 247 человек умерло (+ 124), 546 863 выздоровело (+ 7 490).
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Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 87 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:59
Путешествия
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Политика
Бывший министр транспорта Польши задержан по делу о коррупции
Бывший министр транспорта Польши Славомир Новак задержан польскими правоохранительными органами по обвинению в коррупции, руководстве преступной группировкой и отмывании денег.
ТАСС 04:38
Армия и оружие
Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками
ИА Красная Весна вчера в 04:39
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета 18 июля в 18:17
Происшествия
Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
RT на русском 03:28
Общество
Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин
Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Футбол
Малафеев: «Зенит» ненавидят так же, как когда-то ненавидели «Спартак»
РИА Новости вчера в 05:26
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
REGNUM вчера в 12:54
Энергетика
«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
Ведомости вчера в 17:14
Хоккей
Олимпийский чемпион Ковалев возглавил клуб КХЛ «Куньлунь»
С 2018 года Ковалев входил в тренерский штаб "Куньлуня". "Куньлунь" является представителем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Интерфакс - Россия 04:11
Музыка
Уличный фестиваль «На семи ветрах» в Витебске стал более масштабным
Российская газета 00:50
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 02:29
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Борис Корчевников засветился на публике с таинственной незнакомкой
Многие поклонники искренне переживают за ведущего телеканала «Россия-1», желая ему поскорее построить личную жизнь, и ввиду этого каждый случай, когда Корчевников появляется на публике с какой-то незнакомой девушкой, обрастает слухами о личной жизни Бориса.
Bimru.ru 03:20
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости 17 июля в 07:58
Экономика
Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
«В 2019 году поступило для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете.
Коммерсантъ вчера в 20:39
Футбол
Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15