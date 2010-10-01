Здоровье

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)Еще 46 заболеваний коронавирусом выявлены в Ленобласти

2 фото
Всего в России, по данным сайта СтопКоронвирусРФ, с начала эпидемии на 18 июля выявлено 765 437 случаев заболевания коронавирусом (+ 6 234 за сутки), 12 247 человек умерло (+ 124), 546 863 выздоровело (+ 7 490).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Еще 46 заболеваний коронавирусом выявлены в Ленобласти

Маяк (г. Сосновый Бор)18 июля в 05:27

6234 новых случая коронавируса в России

DixiNews18 июля в 04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
62
Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
296
Армия и оружие

В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием

Петербургское предприятие "Севмаш" начало строительство двух подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток", которые будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко.
РИА Новости 07:40
2
Политика

Кремль ответил на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнить те обязательства, которые страна несет по минским соглашениям, передает ТАСС.
Lenta.ru 07:13
98
Происшествия

Митингующие потребовали перенести суд над Фургалом в Хабаровск

Интерфакс 07:44
1
Происшествия

СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 Минобороны завершены

Напомним, с момента проведения вакцинации все добровольцы находились на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.
Газета.Ru 01:50
732
Политика

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
50
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
605
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук показала своего бойфренда

В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
5
Путешествия

Российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Белоруссию

После открытие границ с Белоруссией российские туристы начали выезжать на отдых в Турцию через Минск.
Discover24 07:43
66
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
79
Общество

ВЦИОМ: Три четверти россиян доверяют ученым

Три четверти россиян доверяют ученым, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.
Российская газета 04:56
3
Политика

ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
15
Технологии

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют.
Коммерсантъ 07:28
1
Здоровье

Доктор Мясников перечислил лекарства для защиты от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, со слов доктора Мясникова, в клинической практике уже применяются моноклональные антитела.
ToDay News Ufa вчера в 23:57
26
Общество

Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске

По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях.
Lenta.ru 07:11
99
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
169
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
30
Общество

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI. В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании.
Piter.tv 07:03
Политика

Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
264
Политика

В ФРГ призвали США не выводить войска из ФРГ

МонаВиста 06:24
66
Армия и оружие

Международные военные учения Sea Breeze начались в Черном море

Украинско-американские учения Sea Breeze - 2020 начались в акватории Черного моря.
ТАСС 06:54
49
Общество

К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

Вечерние Ведомости 07:12
6
Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
4
Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
234
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
12
Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
5
Игры

Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
7
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
487
Главное