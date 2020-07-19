Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявлено 5940 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 5940 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 777 486. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Политика
Путин не применял вакцину от коронавируса, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Авто
Новый Honda Civic представят в 2021 году
Одиннадцатое по счету поколение семейства Honda Civic дебютирует в 2021 году, сообщает американский офис японского автопроизводителя.
Daily-Motor.Ru 04:40
Авто
Петербургский завод Hyundai ушёл в коллективный отпуск на две недели
В понедельник, 20 июля, сотрудники автозавода Hyundai в Петербурге вышли в традиционный коллективный отпуск на две недели.
Форпост Северо-Запад 05:24
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Армия и оружие
Авиацию ВМФ России оснастят навигационной системой «Гефест»
Технику российского военно-морского флота оснастят новейшей прицельно-навигационной системой СВП-24 «Гефест».
OAnews 04:02
Технологии
Начались продажи роутера TP-Link Archer AX20, поддерживающего Wi-Fi 6
Компания TP-Link, специализирующаяся на выпуске сетевых решений, объявила о начале продаж роутера Archer AX20, поддерживающего Wi-Fi 6 и работающего в двух частотных диапазонах.
iXBT.com 05:53
Игры
Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold
Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.
Актуальные Новости вчера в 12:52
Музыка
Участники конкурса «Витебск 2020» на «Славянском базаре» отдали предпочтение хитам Муслима Магомаева и Полины Гагариной
Гала-концерт Президентского оркестра республики Беларусь и выступление участников XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2020" состоялись в летнем амфитеатре Витебска 19 июля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 19:58
Здоровье
Не заметившая беременности женщина пробежала семь километров и родила
Жительница Британии не заметила беременности и родила девочку в квартире своего возлюбленного после семикилометрового забега по Амстердаму.
Lenta.ru 05:32
Армия и оружие
Экс-глава СБУ предрек Украине судьбу Югославии и рассказал о мощи РФ
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко заявил, что Украина может повторить судьбу Югославии, поскольку, как уточнил Смешко, военные возможности позволяют России разбомбить страну "не пересекая границу".
РЕН ТВ 05:42
Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
Политика
В Германии призвали США не выводить войска из ФРГ
Evo-rus.com 06:11
Технологии
В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет
Cyber.sports.ru 02:20
Наука
Ученые рассказали, что способно предотвратить миллионы случаев рака
Генами, которые вызывают рак молочной железы и яичников, являются BRCA1 и BRCA2.
Rusargument вчера в 16:55
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Экономика
Бумаги застройщика «Эталон» выросли на 10% после объявления дивидендов
Глобальные депозитарные расписки группы «Эталон» выросли на 10,44% до ₽119,5 по состоянию на 10:00 мск.
РБК 05:27
Наука
Пестициды ускоряют распространение смертельных водных патогенов
Исследование, опубликованное в журнале Lancet Planetary Health, показало, что агрохимикаты могут увеличивать передачу шистосомного червя множеством способов: непосредственно влияя на выживание самого водного паразита, уничтожая водных хищников, которые питаются улитками, несущими паразита и изменяя состав водорослей в воде, которые являются основным источником пищи для улиток.
Evo-rus.com 03:31
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Политика
Путину докладываются и официальные оценки численности митингов в Хабаровске, и оценки наблюдателей
Президенту Владимиру Путину докладываются как официальные оценки численности митингов в Хабаровске, так и оценки наблюдателей и организаторов акций.
Эхо Москвы 05:55
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 13:28
Футбол
Уткин ответил сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити» Орлову
Российский журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который сравнил питерский «Зенит» с «Манчестер Сити».
ProstoProSport 05:00
Игры
Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»
Faktom вчера в 12:22
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Кино
«Гардемарины-5» снимут в Крыму: Светлана Дружинина объявила о начале работы над проектом
Четвертая часть проекта, работа над которым продолжалась аж с 1991 года, но постоянно замораживалась из-за отсутствия финансирования (бюджет костюмированной исторической мелодрамы оценивается в 330 миллионов рублей), по словам Дружининой, все-таки доснята.
Комсомольская правда 18 июля в 07:45
Игры
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
Здоровье
В Тюменской области обнаружен новый крупный очаг коронавируса
В одной из строительных компаний Тобольска коронавирусом заболели 57 сотрудников.
URA.Ru 05:11
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55