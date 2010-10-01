Общество

REGNUMREGNUMЕще 47 случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Новой Зеландии

Веллингтон, 1 апреля 2020, 07:55 — REGNUM Новых 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.
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Музыка

«Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу

Отмененный из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 песенный конкурс «Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу 16 мая.
Татар-информ 31 марта в 18:26
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс вчера в 12:00
Происшествия

СК проверяет больницу в Коми, где пациенты заразились коронавирусом

Следком Коми организовал доследственную проверку в больнице города Эжве, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции: 53 случая заражения из 54 в регионе, сообщили в пресс-службе СУСК России по Коми.
РИА Новости 03:52
Происшествия

Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
Интерфакс 02:56
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаба Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны.
Интерфакс 03:39
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Общество

МВД составило более 1200 протоколов на нарушителей режима самоизоляции

Сотрудники МВД к вечеру 1 апреля составили 1250 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, введенного в большинстве регионов России из-за распространения коронавирусной инфекции.
Daily Storm 01:01
Общество

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 31 марта в 12:17
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Экономика

«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне

Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем, в которой главные потери понесут подданные монархии, пишет журналист издания Al Araby о последствиях срыва соглашения ОПЕК+ в марте.
РИА Новости вчера в 09:08
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Армия и оружие

Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США

Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
РИА Новости 03:03
Общество

В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты

В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
Вести.Ru 03:10
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Здоровье

В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения короноавирусной инфекцией.
Газета.Ru 04:28
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
РБК 02:59
Общество

В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

У четырех жителей Ростовской области подтвердили наличие коронавируса, информация об этом опубликована на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
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Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 31 марта в 19:02
Энергетика

В США начали банкротиться нефтяные компании

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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