Веллингтон, 1 апреля 2020, 07:55 — REGNUM Новых 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.

Еще 47 случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Новой Зеландии

Происшествия СК проверяет больницу в Коми, где пациенты заразились коронавирусом Следком Коми организовал доследственную проверку в больнице города Эжве, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции: 53 случая заражения из 54 в регионе, сообщили в пресс-службе СУСК России по Коми.

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