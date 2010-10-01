Общество
REGNUMЕще 47 случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Новой Зеландии
Веллингтон, 1 апреля 2020, 07:55 — REGNUM Новых 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд на пресс-конференции.
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Музыка
«Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу
Отмененный из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 песенный конкурс «Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу 16 мая.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
СК проверяет больницу в Коми, где пациенты заразились коронавирусом
Следком Коми организовал доследственную проверку в больнице города Эжве, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции: 53 случая заражения из 54 в регионе, сообщили в пресс-службе СУСК России по Коми.
Происшествия
Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом
Министр здравоохранения края Оксана Мелехова 1 апреля на брифинге сообщила, что Петрову лечили с рабочим диагнозом "пневмония" и она наблюдалась "как приехавшая из европейских стран".
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаба Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны.
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Общество
МВД составило более 1200 протоколов на нарушителей режима самоизоляции
Сотрудники МВД к вечеру 1 апреля составили 1250 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, введенного в большинстве регионов России из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне
Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем, в которой главные потери понесут подданные монархии, пишет журналист издания Al Araby о последствиях срыва соглашения ОПЕК+ в марте.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Здоровье
ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»
Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Армия и оружие
Госдеп сравнил сокращение ядерного арсенала России и США
Россия с сентября 2019 года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 100 штук, США - на три, свидетельствуют данные американского госдепартамента.
Общество
В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты
В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Здоровье
В ВСУ выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Вооруженных силах Украины зафиксирован первый случай заражения короноавирусной инфекцией.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Общество
Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса.
Общество
В Ростовской области выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
У четырех жителей Ростовской области подтвердили наличие коронавируса, информация об этом опубликована на сайте Стопкоронавирус.рф.
Общество
Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом
Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Энергетика
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Энергетика
В США начали банкротиться нефтяные компании
Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.