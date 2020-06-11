Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЕще 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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За сутки в Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались еще 49 человек с коронавирусом

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В Москве умерли 49 пациентов с COVID-19

ТК Звезда15:27

В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда09 июня в 16:27
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Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
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Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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В WhatsApp тестируют новую функцию

С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
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Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

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В проекте оборонного бюджета США Россию назвали главным конкурентом

В докладе, опубликованном на сайте ведомства, Россия и Китай названы главными конкурентами.
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Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
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Политика

МИД КНДР назвал безнадежными отношения с США

Глава МИДа Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами.
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S7 может продать космодром «Морской старт» структуре «Росатома»

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже «Морского старта» одной из дочерних структур Росатома.
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Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре

Volkswagen сообщил, что первые поставки полностью электрического хэтчбека ID.3 начнутся в Европе в сентябре этого года.
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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

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Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет

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Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
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Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
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