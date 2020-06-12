В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано более 493,5 тыс. случаев заражения, умерли около 6 400 чел.

Еще 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки

Происшествия В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 40 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19. 93

Происшествия Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. 1,2K

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 268

Общество Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 287

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 123

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Политика Путин поздравил россиян с Днем России Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.

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Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 326

Армия и оружие Минобороны Франции профинансирует разработку ткани, защищающей от коронавируса Министерство вооруженных сил Франции начинает осуществлять программу по разработке ткани с антивирусными свойствами, на создание которой оно выделяет € 115 тыс. Об этом сообщила в пятницу на своей странице в Twitter глава военного ведомства Флоранс Парли.

Происшествия В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины Суд отправил под домашний арест второго бывшего полицейского, который проходит обвиняемым по делу о гибели от ожогов в ОВД Калининграда задержанного за хулиганство мужчины, сообщает следственное управление СК России по Калининградской области. 313