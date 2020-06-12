Коронавирус
Эхо МосквыЕще 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки
В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано более 493,5 тыс. случаев заражения, умерли около 6 400 чел.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Происшествия
В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 40 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05:58
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета 10 июня в 01:14
Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Происшествия
Беременную россиянку 5 дней не клали в роддом из-за ложного теста на коронавирус
В Воркуте беременную даму на протяжении пяти дней отказывались класть в родильный дом из-за ложноположительного теста на COVID-19, пишет издание «Подъем».
Live24 06:27
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений
Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
UfaTime.ru 04:31
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Политика
Путин заявил о поддержке поправок «абсолютным большинством» россиян
Поправки в Конституцию разделяет большинство граждан.
РБК 06:33
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Общество
В России увеличили пособия по безработице
Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости вчера в 12:12
Политика
Российская Федерация отмечает День России
Газета.Ru 02:28
Политика
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Армия и оружие
Минобороны Франции профинансирует разработку ткани, защищающей от коронавируса
Министерство вооруженных сил Франции начинает осуществлять программу по разработке ткани с антивирусными свойствами, на создание которой оно выделяет € 115 тыс. Об этом сообщила в пятницу на своей странице в Twitter глава военного ведомства Флоранс Парли.
ТАСС 06:10
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM 10 июня в 07:30
Происшествия
В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины
Суд отправил под домашний арест второго бывшего полицейского, который проходит обвиняемым по делу о гибели от ожогов в ОВД Калининграда задержанного за хулиганство мужчины, сообщает следственное управление СК России по Калининградской области.
РИА Новости 06:39
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
Наука
На крыльях бабочек обнаружена защита от сильных ливней
На крыльях бабочек исследователями обнаружена защита от сильных ливней. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:44