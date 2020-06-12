Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЕще 53 пациента с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки

В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано более 493,5 тыс. случаев заражения, умерли около 6 400 чел.
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За сутки в Петербурге умерли более 40 пациентов с коронавирусом

Диалог05:10

В Калининграде за сутки от коронавируса умер еще 1 человек

Каскад04:30

В Москве за сутки умерли еще 49 человек с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 18:06

В России от коронавируса умерли 183 пациента за сутки

Московский Комсомолец03:59

В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

Полит.ру03:20

В России за сутки умерли 183 человека с коронавирусом

РБК04:27
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Происшествия

В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 40 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05:58
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
Экспресс газета 10 июня в 01:14
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Происшествия

Беременную россиянку 5 дней не клали в роддом из-за ложного теста на коронавирус

В Воркуте беременную даму на протяжении пяти дней отказывались класть в родильный дом из-за ложноположительного теста на COVID-19, пишет издание «Подъем».
Live24 06:27
Интернет

В WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений

Разработчики WhatsApp запустили тестирование новой функции, которая позволит быстро найти сообщения с помощью указанию даты.
UfaTime.ru 04:31
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

BFM.ru 06:09
Политика

Путин заявил о поддержке поправок «абсолютным большинством» россиян

Поправки в Конституцию разделяет большинство граждан.
РБК 06:33
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
Общество

В России увеличили пособия по безработице

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получают пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.
РИА Новости вчера в 12:12
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Политика

Российская Федерация отмечает День России

Газета.Ru 02:28
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Политика

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Армия и оружие

Минобороны Франции профинансирует разработку ткани, защищающей от коронавируса

Министерство вооруженных сил Франции начинает осуществлять программу по разработке ткани с антивирусными свойствами, на создание которой оно выделяет € 115 тыс. Об этом сообщила в пятницу на своей странице в Twitter глава военного ведомства Флоранс Парли.
ТАСС 06:10
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 10 июня в 07:30
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Армия и оружие

Таджикские военные прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 02:44
Происшествия

В Калининграде суд арестовал экс-полицейского по делу о смерти мужчины

Суд отправил под домашний арест второго бывшего полицейского, который проходит обвиняемым по делу о гибели от ожогов в ОВД Калининграда задержанного за хулиганство мужчины, сообщает следственное управление СК России по Калининградской области.
РИА Новости 06:39
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
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Наука

На крыльях бабочек обнаружена защита от сильных ливней

На крыльях бабочек исследователями обнаружена защита от сильных ливней. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:44
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Главное