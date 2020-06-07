В столице за минувшие сутки было зафиксировано 55 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Еще 55 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

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