В Московской области от коронавируса вылечились еще 566 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Еще 566 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

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