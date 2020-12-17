Коронавирус
Агентство МоскваЕще 566 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье
В Московской области от коронавируса вылечились еще 566 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
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Почти 11 тысяч человек вылечились от коронавируса в Подмосковье
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