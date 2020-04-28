За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Еще 65 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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