В Поморье за минувшие сутки было зарегистрировано еще 115 случаев коронавируса. Такие данные в воскресенье, 28 июня, опубликовал региональный оперативный штаб. Среди новых заболевших 60 архангелогородцев и 44 северодвинца.

В Поморье за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса

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