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Аргументы и Факты - АрхангельскАргументы и Факты - АрхангельскВ Поморье за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса

В Поморье за минувшие сутки было зарегистрировано еще 115 случаев коронавируса. Такие данные в воскресенье, 28 июня, опубликовал региональный оперативный штаб. Среди новых заболевших 60 архангелогородцев и 44 северодвинца.
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В Москве за сутки выявлено 717 новых случаев COVID-19

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Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
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Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова

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Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
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Происшествия

Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео

Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
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Представители саратовского ресторанного бизнеса обратились к председателю Государственной думы России Вячеслава Володину.
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Общество

В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
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В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
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Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
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Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards

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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай попрощался с испанским клубом.
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
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В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
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Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
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