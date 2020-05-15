В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы. У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст погибших не уточняется.

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

Происшествия Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин. 6

Экономика Потребительское кредитование в России пережило шок В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов. 12

Общество В России за сутки выявлено 9200 заразившихся коронавирусом В России за минувшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Космос Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 260

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 934

Политика Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете» Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter. 8

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 493

Политика NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано. 15

Футбол Кьеллини назвал мастерским прием Рамоса против Салаха в финале ЛЧ-2018 Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем мнении об игроке «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосе.

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 2,9K

Экономика Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. 58

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 3K

Игры Assassin’s Creed Valhalla может выйти осенью Ранее Ubosift сообщила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в 2020 году, однако студия не назвала конкретной даты выхода игры.

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 389

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал верный симптом рака Ответы на вопросы пациентов дал академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн на своей странице в социальной сети Instagram. 40