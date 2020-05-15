Коронавирус
Lenta.ruВ Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы. У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст погибших не уточняется.
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Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Происшествия
Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке
Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
Политика
«Медуза»: Нюта Федермессер может выдвинуться на выборах в Госдуму от Нижегородской области
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер может выдвинуться на выборах в Госдуму от Нижегородской области, - сообщает со ссылкой на источники сайт «Медуза».
Эхо Москвы 05:33
Экономика
Потребительское кредитование в России пережило шок
В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru 14 мая в 07:58
Общество
В России за сутки выявлено 9200 заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 из 85 регионов, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:38
Космос
Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° вчера в 10:04
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Армия и оружие
Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию
RT на русском 03:23
Происшествия
В Ростовской области скончались три пациента с коронавирусом
В Ростовской области за сутки скончались три человека с COVID-19.
Российская газета 05:27
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»
Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Политика
NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов
Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
Футбол
Кьеллини назвал мастерским прием Рамоса против Салаха в финале ЛЧ-2018
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем мнении об игроке «Реала» и сборной Испании Серхио Рамосе.
ProstoProSport 05:40
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Экономика
Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс вчера в 00:55
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Игры
Assassin’s Creed Valhalla может выйти осенью
Ранее Ubosift сообщила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в 2020 году, однако студия не назвала конкретной даты выхода игры.
CyberSport.ru 03:48
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Общество
Число заболевших коронавирусом в России за сутки стало минимальным с начала мая
Накануне суточный прирост составлял 10 598 человек. В четверг, 14 мая, было выявлено 9974 новых случая COVID-19.
Собеседник 04:55
Общество
Во Владимирской области выявлено 65 новых случаев коронавируса
Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.
ГТРК Владимир 03:04
Происшествия
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Политика
Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал верный симптом рака
Ответы на вопросы пациентов дал академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн на своей странице в социальной сети Instagram.
Экономика сегодня 04:47
Авто
Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Общество
Больше всего новых зараженных коронавирусом выявлено в Самаре
В Самарской области 38 из 79 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Самаре.
Коммерсантъ Самара 13 мая в 07:38