Коронавирус
ТАССЕще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. По данным штаба, это самый высокий суточный показатель с начала распространения инфекции в столице.
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Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов
Питерские заметки 07:05
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Чтобы не было волны: власти Китая ограничивают поездки в Цзилинь
Китайские власти ввели строгие ограничения на поездки по северо-восточной провинции Цзилинь, опасаясь возникновения второй волны эпидемии коронавируса из-за местной вспышки в одноименном городе.
Вести.Ru 13 мая в 01:26
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
Игры
Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5
Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
NewInform 13 мая в 11:48
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Кино
Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве
Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.
SM News 14:11
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01
Происшествия
В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области
Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больницы Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
Космос
Возможность образования жизни на Марсе опровергли
Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Политика
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv вчера в 02:57
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
Наука
Еще одним источником распространения коронавируса оказался кишечник
iReactor вчера в 09:14
Политика
Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес
Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник.
Эхо Москвы 18:06
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Политика
РФ попросила обсудить в Совбезе ООН попытку вторжения в Венесуэлу
По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности.
REGNUM 03:30
Шоу-бизнес
Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой
Культуромания 14:00
Политика
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 15:15
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:21
Здоровье
Пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»
Врач рассказала, что смертельные случаи от коронавируса были зафиксированы и среди людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.
Piter.tv 09:35
Здоровье
Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч
Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
Телеканал 360° 11:16