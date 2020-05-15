Коронавирус

ТАССТАССЕще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. По данным штаба, это самый высокий суточный показатель с начала распространения инфекции в столице.
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В Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом

Мойка7818:01

В Москве скончались 74 пациента с подтвержденным Covid-19

Московская перспектива17:59

В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Москва 2416:24

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

Lenta.ru16:28

Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва16:36

Штаб: В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Агентство Москва16:27

В Москве умерли ещё 74 пациента с COVID-19

News.ru16:36
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
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Общество

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

Питерские заметки 07:05
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Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

Чтобы не было волны: власти Китая ограничивают поездки в Цзилинь

Китайские власти ввели строгие ограничения на поездки по северо-восточной провинции Цзилинь, опасаясь возникновения второй волны эпидемии коронавируса из-за местной вспышки в одноименном городе.
Вести.Ru 13 мая в 01:26
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Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
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Игры

Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5

Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
NewInform 13 мая в 11:48
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Политика

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru 17:26
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
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Кино

Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве

Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.
SM News 14:11
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

Inc-news.ru вчера в 13:01
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Происшествия

В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области

Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больницы Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
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Космос

Возможность образования жизни на Марсе опровергли

Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
3
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Политика

В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада

Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
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Армия и оружие

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей

Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv вчера в 02:57
16
Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
15
Наука

Еще одним источником распространения коронавируса оказался кишечник

iReactor вчера в 09:14
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Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник.
Эхо Москвы 18:06
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1,1K
Политика

РФ попросила обсудить в Совбезе ООН попытку вторжения в Венесуэлу

По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности.
REGNUM 03:30
5
Шоу-бизнес

Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой

Культуромания 14:00
6
Политика

Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе

Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 15:15
16
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:21
226
Здоровье

Пульмонолог объяснила эффект «матового стекла»

Врач рассказала, что смертельные случаи от коронавируса были зафиксированы и среди людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.
Piter.tv 09:35
3
Здоровье

Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч

Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
Телеканал 360° 11:16
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