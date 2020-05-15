"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. По данным штаба, это самый высокий суточный показатель с начала распространения инфекции в столице.

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

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