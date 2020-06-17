Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЕще 7790 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Коронавирус обнаружили у 7790 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в четверг, 18 июня. Из числа новых случаев заражения 1040 зафиксированы в Москве, 667 — в Подмосковье и 243 — в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Число выявленных случаев COVID-19 в Москве падает, но столица остается лидером по заболеваемости

Известия05:39

Всего 13% новых коронавирусных россиян живет в Москве

Pravda.Ru04:08

В Москве за сутки выявили 1040 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:39

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru03:37

Еще 7790 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Вечерняя Москва03:35

Ещё 7790 случаев COVID-19 выявлено в России

Национальная служба новостей03:47

В Москве за последние сутки выявлено 1065 случаев COVID-19

Газета.Ruвчера в 03:47
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Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
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Происшествия

В жилом доме в Москве открыли стрельбу

На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
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Общество

В России выявили нарушения по госконтрактам по борьбе с коронавирусом

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в правоохранительные органы передано около 160 материалов о недобросовестных исполнителях госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом.
RT на русском 08:02
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Политика

Володин порассуждал о будущем России после Путина

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
3,8K
Происшествия

Суд в Волгограде вернул генпрокурору дела о поджоге дома губернатора

Дело о поджоге дома В январе 2020 года волгоградцев Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова, осужденных ранее за поджог и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, этапировали в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.
ТАСС 06:56
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «и ни о каком давлении не может быть и речи».
Моя Москва.онлайн 06:06
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Кино

Вышел трейлер мультфильма Deathstroke Knights & Dragons об антигерое DC

Издание IGN опубликовало трейлер полнометражного мультфильма Deathstroke Knights & Dragons, рассказывающего об антигерое вселенной DC.
News.ru 08:48
Общество

В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц

REGNUM 05:58
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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Энергетика

Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
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Политика

Экс-помощник Трампа оценил отношение Путина к президенту США

Болтон добавил, что Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын стремятся встречаться с Трампом наедине, чтобы льстить ему и манипулировать президентом США.
РБК 01:21
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года. Ранее, 11 июня, послы стран — членов ЕС согласовали продление санкций по Крыму.
BFM.ru 08:21
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Армия и оружие

В России ответили на удар американскими «Томагавками» по Москве

Обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин прокомментировал возможность ответного удара на пуск по Москве дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк»).
Вечерний курьер вчера в 05:15
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Политика

Сербия не примет решение по Косово без одобрения России

«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
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Игры

Detroit: Become Human вышла в Steam

Detroit: Become Human от Quantic Dream – игра о человечестве и андроидах. Игра вышла на PlayStation 4 в 2018 году.
Cyber.sports.ru 07:23
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
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Космос

У далекой звезды оказался необычный химический состав

Спектроскопические наблюдения за звездой RAVE J183013.5-455510, проведенные международной командой астрономов, показали, что в химическом составе светила наблюдаются «своеобразные паттерны химического изобилия».
Naked Science 08:22
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
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Политика

Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву

Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
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Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
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Армия и оружие

Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Недвижимость.RU вчера в 09:37
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Происшествия

На Сахалине медведь напал на пенсионерку

РИА Новости 07:46
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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